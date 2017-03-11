Sahibini ‘bulamadı’: Cengiz doğa talanının sembolü ‘altın testere’ ödülünü geri çevirdi

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirketleri aday gösterdiği ‘Altın Testere’ ödülüne ‘layık görülen’ Cengiz Holding’in ödülü holding binası önüne bırakıldı.

Bugün Cengiz Holding’in Altunizade’de bulunan holding binası önünde yapılan törende Mehmet Cengiz ödülünü almak için ‘hazır bulunmazken’ katılımcıları özel güvenlik güçleri karşıladı. Talanın sembolü ‘Altın testere’ kapının önüne bırakılmak zorunda kaldı.

KOS’un halk oylamasına sunduğu yarışmanın sonuçlarına göre, Cengiz Holding’den sonra en çok oyu alan ikinci şirket Nurol İnşaat, üçüncü ise Ağaoğlu Şirketler Grubu olmuştu.

KOS’un yaptığı basın açıklamasında ödülün ‘kazananı’ Cengiz Holding olsa da, oylamaya dahil olan olmayan birçok şirketin bu ödülü halihazırda hak ettiği vurgulandı: “Birbirinden hukuksuz, yağmacı ve yaşam düşmanı projeleriyle 12 şirketin rekabetine sahne olan yarışmada, yaşamı savunanların geri dönüşleriyle gördük ki bu listeye girmeyi hak eden daha nice talancı isim var. Şüphesiz ki ülkenin dört bir yanında usulsüzlük ve vicdansızlık almış başını yürüyorken, hangi holdingin hangi şirketin oylama listesinde yer alacağını belirlemek zor oldu. Bu listede olan olmayan isimlerin hepsi, yıllardır Anadolu’nun onlarca noktasında karşımıza talancı projeleriyle çıkarak ve karanlık ortaklıklarda buluşarak bu ödülü zaten hak etti.”

‘Yaşamı savunanlar kazanacak’

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” diyen Mehmet Cengiz’in başlıca projeleri arasında İstanbul 3’üncü havalimanı, 3’üncü Cerattepe altın madeni, Akkuyu Nükleer Santrali, Karabiga Termik Santrali, Yusufeli Barajı ve HES, Ilısu Barajı ve HES, İstanbul Maltepe Dolgu Projesi ve Hüseyin Avni Paşa Korusu yer alıyor.

Açıklamada, Kuzey Ormanları’nda yeni ‘katliam’lara hazırlandığı belirtilen Cengiz Holding’e ödülünün yanı sıra bir de mesaj gönderildi: “Mehmet Cengiz: Kuzey Ormanları’ndan Cerattepe’ye, Karabiga’dan Hasankeyf’e millete söven alçaklar değil, yaşamı savunanlar kazanacak!”