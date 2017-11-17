Sahibinden satılık mamut!

Fransa’nın Lyon kentinde açık artırmada satılmadan önce sergilenen bir mamut iskeleti. (Fotoğraf: Emmanuel Foudrot/Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Fransa’nın Lyon kentinde açık artırmada satılmadan önce sergilenen bir mamut iskeleti. (Fotoğraf: Emmanuel Foudrot/Reuters)
İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen altı yıl üç aylık ceza onandı.
Evet, faşistleri ve ırkçıları elbette küçük gördüm. Çünkü faşizm ve ırkçılık berbat ideolojilerdir ve böylesi tehlikelerle canhıraş mücadele edilmelidir.
Türkiye, NATO tatbikatında yaşanan olayla ilgili yalnızca iki kişinin görevden alınmasını yeterli bulmadı.
Devlet hastaneleri taşerondan kiraladığı MR cihazları için çekim kotası vaat ediyor. Hastaneler baş ağrısı için dahi MR isterken, masrafları karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarar ediyor. İş yoğunluğundan yanlış teşhis riski artıyor. Son verilere göre yılda yaklaşık 11 milyon MR taraması yapılıyor. Türkiye, OECD ortalamasının iki katından fazlaya ulaşan kişi başına MR ortalamasıyla da […]
Ankara’da Eymir ve Mogan gölleri havzalarında bulunan, planları defalarca değiştirilen Sinpaş Altınoran ve Marina Ankara projelerinin inşaat ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edildi.