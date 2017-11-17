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Sahibinden satılık mamut!

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Fransa’nın Lyon kentinde açık artırmada satılmadan önce sergilenen bir mamut iskeleti. (Fotoğraf: Emmanuel Foudrot/Reuters)

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