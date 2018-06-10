Sahibinden: Ulubat Gölü’ndeki ada 13 milyon liraya satılık

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’nde bulunan 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Adaya 13 milyon lira fiyat biçen Bulut, en son 9 milyon liralık bir teklif verildiğini, ancak kabul etmediğini söyledi.

Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük adada yaklaşık 500 zeytin ağacı var.

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80 yıldır Bulut Ailesi’ne ait adaya, çok sayıda talipli çıktı, ancak fiyat yüksek geldi.

Adayı çok sevdiklerini, ancak ilgilenemedikleri için satmak istediklerini söyleyen Nedim Bulut, “Aslında çok güzel, ancak bakamıyoruz, o yüzden satıyoruz. Fiyatını 13 milyon lira olarak belirledik, bunda pazarlık payı da var tabii. Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 9 milyon liralık bir teklifi reddettik” diye konuştu.

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Bulut şöyle devam etti: “Biz burayı hep zeytinlik olarak kullandık. Ben oraya daha önce küçük bir bağ evi de yapmıştım. İzin almamıştım. Kimse bana bir şey demedi. Ama imar izniyle ilgili net bir bilgim yok. Sanırım burası tahta yapılardan çay bahçesi gibi, turizm amaçlı kullanılabilir.”

Ramsar Sözleşmesi kapsamında, bungalov yapılabilir

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise şunları söyledi: “Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Aile tarafından yıllardır satılığa çıkarılır. Şu ana kadar alan olmadı. Burası, ekolojik ürün yetiştirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan bakılması için uygun bir yer. Bina yapılmasına ise izin yok. Bungalov tarzı yapı yapılmasına izin verilebilir. Güzel bir ada, toprağa verimli bir ada.”

Ramsar Sözleşmesi nedir?

Uluslararası önemi haiz Ramsar Sözleşmesi, 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzaladı, 1975 yılında yürürlüğe girdi. Sözleşmenin amacı, dünya üzerinde var olan doğal ekosistemlerin korunması, sınırlı olan kaynakların akıllıca ve verimli bir şekilde kullanılması.

Türkiye 1994 yılında anlaşmayı kabul etti. Sözleşme 94/5434 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 17 Mayıs 1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası öneme sahip sulak alanlar olup yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini içinde barındıran, bulunduğu bölgenin insanlarına ve ülke geneline hizmet edebilen karmaşık doğal sistemlere ‘Ramsar Alanı’ deniyor. Bu alanları bu kadar önemli kılan özelliği ise tropik ormanlardan sonra en çok biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapması sayesinde dünyanın en büyük doğal müzesi olmaları. Bu şekilde korunan birçok sulak alan doğal SİT alanı ilan edilerek yapılaşmanın önüne geçiliyor.