Sahibinden köpeğine ‘corona’ bulaştı

Hong Kong’da sahibi corona virüsü taşıyan bir köpekte ‘corona’ görüldü.

Fotoğraf: Unsplash (Arşiv)

Pomeranian cinsi köpeğe yapılan ‘corona’ testinde düşük seviyede virüs taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı. Köpek karantinaya alınırken insandan hayvana bulaşan ‘corona’ vakası olarak kayda geçti.

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Köpek henüz hastalık belirtileri göstermedi. Uzmanlar insandan hayvana ‘corona’ geçmiş olmasının kedi-köpek sahiplerinin endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı görüşünde. Henüz ev hayvanlarının virüsü yayabildiğine dair bir veri olmadığının altı çiziliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yüzden ev hayvanlarıyla ilgili bir önlem alınmasının gerekmediğini söylüyor.