‘Sahibinden’ devri sona eriyor: Yetki belgesi olmayanlar internetten kiralık ya da satılık taşınmaz ilanı veremeyecek

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı yasal düzenlemeyle birlikte, artık kiralık ve satılık daire ilanları internetten sadece ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ olan emlakçılar tarafından verilebilecek. ‘Sahibinden’ dönemi sonra erecek. Yetki belgesi olmadan satılık ya da kiralık ilanı verenlere 25 bin lira para cezası kesilecek.

Emlak365.com’un haberine göre; ilk olarak 5 Haziran 2018’de gündeme gelen taşınmaz ticareti yönetmeliği emlakçıların yoğun başvuruları üzerine birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

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Resmi Gazete ile yayımlanan son düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Vatandaşlar internetten ilan veremeyecek

Yapılan düzenlemenin ardından internetten sahibinden satılık ve kiralık daire ilanları da bu kişilerin yetki belgesi olmaması nedeni ile otomatik olarak yasaklanmış olacak. Bundan sona vatandaş internet üzerinden kendine, babasına, kardeşine, eşine ait olan konut, daire, işyeri ve arsa gibi taşınmazlar için hiçbir şekilde satış işlemi yapamayacak.

Emlakçılık yetki belgesi olmayan emlakçılara 25 bin lira ceza

İnternet üzerinden verilen ilanlar üzerindeki tüm yetki emlakçılara geçecek. İnternetten kiralık daire ya da satılık ev gibi sahibinden satılık ilanları sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilecek.

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Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetki belgesi almayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek.