Sahibi tutuklandı: Kumkapı’da üç kişinin can verdiği otelin ruhsatı yok, yangın merdiveni kilitli!

İstanbul’un Kumkapı bemtinde üç kişinin yangında can verdiği otelin ruhsatının bulunmadığı, yangın merdiveninin de kilitli olduğu ortaya çıktı.

Altı katlı oteldeki yangının ardından gözaltına alınan otel sahibi Tuncay Doğan bugün adliyeye getirildi.

Doğan, savcılık ifadesinde otelin ruhsatının olmadığını söyledi: “Otelimiz altı katlı olup 66 odalıdır. Otelde yangın anında kullanılmak üzere yangın merdiveni vardır. Ayrıca aleve duyarlı yangın alarm sistemi vardı. Ayrıca bu katlara dağıtılmış toplamda 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yine yangına doğrudan su fışkırtan aletler vardı. Bunlar tavana montelidir. Otelde bulunan yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Otelin ruhsatını henüz almadım ancak almak için müracaatım vardır. İş güvenleri uzmanları ile bir sözleşmemiz vardır. Olayın olmasında bir kusurum olmadığını düşünüyorum.”

Tutuklandı

Doğan, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Doğan mahkemedeki ifadesinde de elektrik tesisatını yeni yaptırdıklarını, vicdan azabı duyduğunu, psikolojisinin bozulduğunu anlatarak “180 Bin TL kredim var. Çalıştırdığım 16-17 personelim var. Benden başka kimse yok. Eşimle Türkiye’ye gelmemizin nedeniyle aramız bozuk, bu olay da üstüne geldi” dedi.

Tutuklama kararında, yangının otelin elektrik aksamından kaynaklanan sorun nedeniyle çıktığı belirtildi.