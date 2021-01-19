Sahibi tedavi gören köpek, beş gündür hastane kapısında bekliyor

Rahatsızlanan sahibinin taşındığı ambulansı takip eden ‘Boncuk’ isimli köpek, beş gündür hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor.

Fotoğraflar: DHA

Trabzon’da Cemal Şentürk isimli yurttaş 14 Ocak’ta fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın peşine takılan köpeği ‘Boncuk’ hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.

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Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülse de ‘Boncuk’ her defasında yeniden hastaneye döndü. Hastane çalışanları da köpeği beslemeye başladı.

Hastanenin özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz şunları anlattı: “Burada bir ziyaretçimiz var. Her gün saat 09:00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Sahibi burada tedavi görüyor şu an. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor.”

Sağlık durumu iyiye giden Şentürk bugün tekerlekli sandalyeyle aşağı inip bekleyişini sürdüren köpeğiyle buluştu.

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Dokuz yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluştuğunu söyleyen Şentürk şunları aktardı: “Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca ben de neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu.”