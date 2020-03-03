Sahibi ‘FETÖ’den hapis yatmıştı: Kayyum atanan Tozlu Tekstil iflas etti

ALİ YILMAZ

Darbe girişimi sonrası TMSF denetimine alınan Tozlu Tekstil için mahkeme iflas kararı verdi. Bir dönem 40 mağazası bulunan ve internet sitesi üzerinden 100 ülkeye ürün satan şirketin tasfiyesine başlandı.

Fotoğraf: Twitter

Tozlu Tekstil Sanayi Ve Ticaret AŞ adına Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geçen yıl iflas talepli açılan davanın kararı sonrası, şirketin tasfiyesi için dosya icra iflas müdürlüğünü gönderildi. Tasfiye sürecinde, şirketin varlıkları satılarak borçlar ödenecek.

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Sahibi, darbe girişiminden sonra tutuklandı

Temeli 30 yıl kadar önce Samsun’da atılan Tozlu Tekstil AŞ’nin sahibi Hüseyin Tozlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandı. İki yıla yakın tutuklu kalan Tozlu, yargılandığı davada üç yıl bir ay hapis cezası aldı.

Hüseyin Tozlu

Hüseyin Tozlu’nun tutuklanmasıyla birlikte, şirket de TMSF denetimine geçti. TMSF yöneticilerinin kayyum olarak görev yaptığı şirket Ekim 2018’de, sahibi Hüseyin Tozlu’ya iade edildi.

Mağazalar birer birer kapandı

Şirket sahibinin bir süre tutuklu kalmasının yanısıra ‘FETÖ’yle anılması mali yapıyı derinden sarstı. Çoğu Kradeniz illerinde olmak üzere 40 kadar mağazası bulunan marka, ayakta kalamadı.

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Tozlu, sahibi olduğu mağazaların yanısıra, tozlu.com sitesi üzerinde satış yapan önemli e-ticaret platformlarından biri konumundaydı.