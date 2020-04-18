Sahibi Covid-19’a yakalanan köpek, evden kaçıp tedavi gördüğü hastaneye gitti

İtalya’nın Pisa kentinde sahibi Covid-19’ye yakalanan bir köpek, kilometrelerce yürüyerek, onun yatırıldığı hastaneye gitti.

Fotoğraf: Facebook

Stella adlı yedi yaşındaki Alman kurdunun sahibi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Stella, o gittikten sonra evden kaçtı ve yatırıldığı hastaneye gidip kapıda bekledi. Sahibi, bir süre sonra hayatını kaybetti.

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Ülkedeki hayvanları koruma derneklerinden Sportella Tutella Animali, Stella’nın öyküsünü Facebook’ta paylaştı. “Stella, sahibi götürülünce onun peşinden hastaneye giden bir köpek. Maalesef sahibi virüsün kurbanlarından oldu. Şimdi yeni bir yuvaya ihtiyacı var” denen mesajda, onu evlat edinecek birinn arandığı belirtildi.

Dernek daha sonra bir mesaj daha paylaşarak, sahibinin bir akrabasının Stella’yı sahiplendiğini duyurdu.