‘Sahaya inen’ Erdoğan, ‘vites yükseltti’: CHP ve HDP’li yurttaşlardan da ‘Evet’ bekliyorum

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşlardan ‘Evet’ oyu istemek için ‘sahaya inen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve HDP’li seçmenlerden de oy istedi.

Adıyaman’daki açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Sadece AK Parti’ye gönül veren değil, MHP’ye değil, CHP ve HDP’ye gönül veren vatandaşlarımın da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘Evet’ demesini bekliyorum. Bu reform farklı, bütünleşeceğiz, toplanacağız” dedi.

‘Korkunun ecele faydası yok’

Muhalefetin ‘Hayır’ kampanyasıyla birlikte halkın kararından kaçtığını savunan Erdoğan, “Bunlar sandıktan evet çıkarsa milletin karşısına nasıl geçeceklerini bilmiyorlar. Bunları millet korkusu sardı. Korkunun ecele faydası yok. 16 Nisan’da ‘Evet’ çıkacak. İşte o zaman maskeler düşecek, gerçek yüzler ortaya çıkacak. Kendine güvenen bu er meydanından niye kaçsın?” diye konuştu.

‘Başkanlık için şartlar şimdi uygun hale geldi’

‘Başkanlık sistemi’ talebinin yeni olmadığını belirten Erdoğan, “Çok uzun zamandır tüm gücümüzle ülkemize yeni bir anayasa ve yeni bir yönetim sistemi kazandırmak için mücadele ediyoruz. Şartlar şimdi uygun hale geldi” dedi.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.