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Yaramazlara biraz batar!

Saharov Ödülü Belaruslu muhaliflerin

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Saharov Ödülü’ne bu yıl Beraluslu muhalifler layık görüldü.

Başkent Minsk’teki gösterilerden biri. Fotoğraf: Reuters

AP Başkanı David Sassoli, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Belaruslu muhaliflerin temsilcilerini cesaret, direnç ve kararlılığından ötürü tebrik ediyorum. Güçlü karşıtlarının önünde ayakta durdular ve hala durmaya devam ediyorlar.”

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Belarus muhalefetine, mücadeleyi bırakmama çağrısı yapan Sassoli, “Yanınızda olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Ödül töreninin 16 Aralık’ta düzenlenmesi planlanıyor.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, seçime hile karıştırıldığını savunarak sokağa dökülmüştü.

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Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı gerekçesiyle Belarus yönetiminden içişleri bakanı dahil 40 kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ödül, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Saharov adına, AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

50 bin avroluk (469 bin lira) ödülün geçen yılki sahibi, Çin’deki Uygurların haklarını savunan Uygur ekonomist İlham Tohti olmuştu.

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