Saharov Düşünce Ödülü, Uygur aktiviste verildi: Hayatta olup olmadığı bile bilinmiyor

Avrupa Parlamentosu’nun insan hakları ve ifade özgürlüğü mücadelesi yürüten isimlere verdiği Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Çin’de hapiste bulunan Uygur ekonomist ve insan hakları aktivisti İlham Tohti’ye gıyabında verildi. Ödülü alan kızı, babasının hayatta olup olmadığını dahi bilmediklerini söyledi.

İlham Tohti’nin kızı Cevher Tohti, ödülü aldı. Fotoğraflar: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Strasbourg’da düzenlenen törende, İlham Tohti’nin 50 bin euro değerindeki ödülünü, kızı Cevher Tohti aldı.

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Çin’deki Müslüman Uygur azınlığın önde gelen temsilcilerinden İlham Tohti, 2014’de ‘bölücülük’ suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ödülü alan Cevher Tohti, Avrupa Birliği’nin (AB) baskı altındaki Müslüman Uygur azınlığın hakları için Pekin’e baskıyı arttırmasını umut ettiğini söyledi. Tohti, Brüksel’in Çin şirketleri ile ülkede Uygurların tutulduğu kamplarda üretim yapan batılı firmalara yaptırımı gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Doğrudan Çin’e yönelik yaptırımlara ise sıcak bakmadığını ifade etti. Ödül töreninde Avrupa Parlamentosu’ndaki vekillere de seslenen İlham, “Uygur halkının size ihtiyacı var” dedi.

İlham Tohti.

Cevher Tohti, babası İlham Tohti ile en son 2017 yılında görüşebildiklerini, hayatta olup olmadığını bile bilmediklerini söyledi. ABD’de yaşayan Cevher Tohti, babasının Saharov Düşünce Ödülü’ne layık görüldüğünden haberdar olmadığını tahmin ettiğini belirtti.