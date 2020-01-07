Şahap Kavcıoğlu: Ülkemizde futbolun ana sponsoru devlet

Süper Lig 2018-2019 futbol sezonu sonunda Avrupa ligleri arasında hem gelirlerini artıran hem de seyirci sayısını en fazla artıran liglerden biri olmuşken, yaşanılan bu finansal sıkıntıların kaynağı nedir? Bir kaçını sıralayacak olursak;

Her geçen gün artan gelire karşılık, yapılan kontrolsüz harcamalar ki bu harcamaların da gelirin 3-5 katına ulaşması,

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Ülkemizde bugün futbolun ana sponsorunun devlet olması,

Düşük rekabetli ve kaliteden yoksun ligimizde seyircide tribüne rağbet etmeyince maç günü geliri sağlanamayan bir lig olması,

Şahap Kavcıoğlu’nun yazısı