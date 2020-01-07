Şahap Kavcıoğlu: Ülkemizde futbolun ana sponsoru devlet

Süper Lig 2018-2019 futbol sezonu sonunda Avrupa ligleri arasında hem gelirlerini artıran hem de seyirci sayısını en fazla artıran liglerden biri olmuşken, yaşanılan bu finansal sıkıntıların kaynağı nedir? Bir kaçını sıralayacak olursak;
Her geçen gün artan gelire karşılık, yapılan kontrolsüz harcamalar ki bu harcamaların da gelirin 3-5 katına ulaşması,
Ülkemizde bugün futbolun ana sponsorunun devlet olması,
Düşük rekabetli ve kaliteden yoksun ligimizde seyircide tribüne rağbet etmeyince maç günü geliri sağlanamayan bir lig olması,