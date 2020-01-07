Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şahap Kavcıoğlu: Ülkemizde futbolun ana sponsoru devlet

Süper Lig 2018-2019 futbol sezonu sonunda Avrupa ligleri arasında hem gelirlerini artıran hem de seyirci sayısını en fazla artıran liglerden biri olmuşken, yaşanılan bu finansal sıkıntıların kaynağı nedir? Bir kaçını sıralayacak olursak;

Her geçen gün artan gelire karşılık, yapılan kontrolsüz harcamalar ki bu harcamaların da gelirin 3-5 katına ulaşması,

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Ülkemizde bugün futbolun ana sponsorunun devlet olması,

Düşük rekabetli ve kaliteden yoksun ligimizde seyircide tribüne rağbet etmeyince maç günü geliri sağlanamayan bir lig olması,

Şahap Kavcıoğlu’nun yazısı

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Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.

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