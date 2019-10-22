Şahap Kavcıoğlu: Trump’ın yaptırımlarının bumerang gibi dönüp ABD ekonomisini vurması kesin gibi

Aslında, ekonomik yaptırımlarla ülkelerin siyasi denge ve kararlarını değiştirme yönündeki modası geçmiş Amerikan politikalarının artık sonuç vermediği bir kez daha görüldü. Tabi bu tarz yaklaşımı sadece bize karşı değil. Bazı önemli ülkelere de ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulaması, (Kırım’ın işgalinden dolayı Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlar, Venezuella’ya, İran’a, Çin’e, Katar’a, Kuzey Kore’ye hatta AB’ye) artık dünyada hem tepki çekiyor hem de anlamını yitiriyor. Dolayısıyla hiçbir alt yapısı ve siyasi gerekçesi olmadan sadece Trump’ın kafasına göre uygulamaya kalktığı bu yaptırımların, bumerang gibi çok yakın bir tarihte dönüp ABD’nin kendi ekonomisini vurması kesin gibi görünüyor.
SON HABERLER
Kanser hastasının acil ilacı AİHM’den geldi
Yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından talepleri reddedilen akciğer kanseri hastasının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), SGK’nın aylık 43 bin lira tutan ilaç masrafını karşılaması gerektiğine karar verdi. AİHM durumun aciliyeti nedeniyle başvuruya ilişkin kararını sadece iki gün içinde verdi.
ABD: Bazı birlikler petrol sahalarını korumak için Suriye’de kalabilir
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte bazı ABD birliklerini tutmanın seçenekler arasında olduğunu fakat herhangi bir karara varılmadığını belirtti.
Rusya: Operasyon nedeniyle militanların bulunduğu 12 cezaevi korunmasız kaldı
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, sekiz mülteci kampının yanısıra Suriye’de yabancı militanların bulunduğu 12 cezaevinin Türkiye’nin kuzey Suriye’deki operasyonları sonucunda korunmasız kaldığını belirtti.
Öldürülmek istemeyen kadınların çığlığı: İstanbul Sözleşmesi uygulansın
“Ben bir yerde ölü bulunmak istemiyorum, kezzap atılmasını istemiyorum.” Bu sözler ayrılmak istediği kocası tarafından silahla yaralanan, ardından da dört ay cezaevinde kalan eşinin serbest bırakılmasıyla yeniden aynı tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Emine Dirican’a (Girişken) ait.
Emine Bulut cinayeti: Savcılık, müebbet kararı için istinafa başvuruyor
Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf edilecek.