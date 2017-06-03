‘Sahadan çekildiği’ maçta Beşiktaş’ı son saniye basketiyle 66-65 mağlup eden Anadolu Efes seriyi 2-1’e getirdi 

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Sombo Japan’i 66-65 mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 2-1’e getirdi.

Abdi İpekçi’de oynanan karşılaşmada ilk çeyrek Anadolu Efes’in 23-19 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başkan takımı sahadan çekti

Lacivert beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan, üst üste iki kez mola istenmesine karşın verilmediği gerekçesiyle devrenin bitimine iki dakika kala takımı sahadan çekti.

Mücadelede 35-28 öndeyken soyunma odasına giden Anadolu Efes oyuncuları ve teknik ekibi yaklaşık beş dakika sonra sahaya döndü.

Beşiktaşlı idareciler, bu durum nedeniyle itirazda bulundu ancak yazılı itirazın maç sonuna bırakılmasını isteyen hakemler, karşılaşmaya devam edilmesine karar verdi.

Tekrar başlayan maçta Anadolu Efes ilk yarı sonunda soyunma odasına 36-35 önde girdi.

Çekişmenin ikinci yarıda da devam ettiği mücadelede final periyoduna Beşiktaş’ın 52-51 üstünlüğüyle gidildi. Son çeyreğin son topuna dek süren mücadelede Anadolu Efes, Derrick Brown’ın son saniye basketiyle 66-65 kazandı.

Seri dördüncü maça taşındı

Lacivert-beyazlılar üç galibiyete ulaşanın finale yükseleceği seride durumu 2-1’e getirdi. Seride dördüncü maç, 5 Haziran Salı 20:00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak. Gerekmesi halinde beşinci ve son maç ise 7 Haziran Perşembe günü, Beşiktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.