‘Sahada bir şey olursa kaçmayın, yardım edin’: Togolu forvet Kone sekiz yılda dört futbolcunun hayatını kurtardı 

Futbol yaşamını Çekya Ligi ekiplerinden Slovacko’da sürdüren Togolu forvet Francis Kone, takımının Bohemians 1905 ile oynadığı maçta dili boğazına kaçan rakip takım kalecisi Martin Berkovec’e yaptığı müdahaleyle meslektaşının hayatını kurtardı.



Al Jazeera’de yer alan habere göre, karşılaşmanın 29’uncu dakikasında takım arkadaşıyla çarpışan ve yere düşen Berkovec’in dilinin boğazına kaçtığını anlayan ve müdahalede bulunan Togolu futbolcu için bu ilk değildi.

‘Sahada bir şey olursa kaçmayın’

Sekiz yıllık kariyerinde daha önce de Tayland’da bir, Afrika’da iki futbolcunun hayatını kurtaran Kone, “İlk olayda anneme söylemedim. Onu korkutmak istemedim. İkinci kez olduğunda bu kez söyledim. O da beni dikkatli olmam yönünde uyardı. Eğer sahada bir şey olursa kaçmayın, mutlaka üzerine gidin ve insanlara yardım edin” dedi.