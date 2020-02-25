SAHA Studio ilk misafirlerini ağırlıyor

GÜLBEN ÇAPAN

SAHA, İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. Program davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor.

Fotoğraflar: Kayhan Kaygusuz

SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra ile geçtiğimiz yıl yaptığım röportaj sonrasında SAHA’nın projelerini artıracağından ve deyim yerindeyse ‘genişleteceğinden’ emindim. Çünkü Bafra Türkiye çağdaş sanat piyasasına olduğu kadar sanatçılara, sanat ortamına ve eksiklere de oldukça hakim bir isimdi.

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Özellikle vurguladığı bir konu vardı; o da misafir programı için çalışmalara başlandığıydı. Türkiye’de bu konu bugüne dek çok eksikti. 2020’ye yaklaştığımız dönemlerdeyse kurumlar misafir programları için temelleri atmaya başladılar. İKSV, “Be Mobile Create Together” ile konuyu ele alırken, İstanbul Modern, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle 2018’de başlattığı “Uluslararası Misafir Sanatçı Programı” ile farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı müze çatısı altında buluşturuyor ve misafir sanatçıların üretimlerinden oluşan ilk sergisini de 26 Şubat’ta açıyor.

Yurt dışından küratörleri ağırlayarak İstanbul sanat ortamıyla etkileşimlerine yardımcı oluyor

Sibel Horada

SAHA ise İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. SAHA Studio, davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor. Sergi, koleksiyon ve atölye ziyaretleri, portfolyo değerlendirmeleri, seminerler ve yurt dışı gezilerle sanatçıların gelişimine katkıda bulunuyor.

Özgür Demirci

SAHA Studio, sadece Türkiye’den sanatçıları değil, yurt dışından küratörleri de ağırlayarak araştırmalarına ve İstanbul sanat ortamıyla etkileşimlerine yardımcı oluyor. SAHA Studio’ya davet edilip eser üretim imkanı bulan ilk sanatçılar ise Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada’ydı. Sanatçılar fotoğraf, heykel ve enstalasyonlardan oluşan çalışmalarını SAHA Studio Açık Günler kapsamında 20, 21, ve 22 Şubat’ta izleyiciye tanıttı. SAHA Studio’nun sanatçılara sunduğu olanaklara değinen SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra şunları söyledi: “Sanatçıların etkileşim ve üretkenliklerini tetikleyecek esnek bir ortam yaratmaya çalıştık. SAHA Studio’da davet ettiğimiz her sanatçı, sunduğumuz bilgi, birikim, ekip, mekan ve imkandan yararlanırken kendi deneyimlerini de programa kattı. SAHA Studio’nun ilk döneminde asıl kazanımın ortaya çıkan eser ve projeler kadar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada ile geliştirdiğimiz birbirinden öğrenme kültürü olduğuna inanıyorum”.

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Larissa Araz

SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı ise derneğin misyonu hakkında bilgiler verdi: “SAHA Derneği, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen üye ve destekçileri bir araya getiriyor. Sanatçılarımızın kar amacı gütmeyen müze ve kurumlardaki yayın ve üretimlerine destek veriyoruz. 2013 yılından bu yana kurduğumuz yurt dışı işbirlikleriyle, misafir sanatçı programlarına Türkiye’den düzenli katılım sağlıyoruz. Yeni projemiz SAHA Studio ile mevcut ekosistemin ihtiyaçlarına cevap verip sanat profesyonellerinin küresel ağlarla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”.

İstanbul dışından da öneri alıyor

Alper Aydın

SAHA Studio’ya sanatçılar, misafir sanatçı programı çerçevesinde deneyimli bir kurul tarafından davet ediliyor. Küratör ve eğitmen Vasıf Kortun, sanatçı Hera Büyüktaşçıyan ve SAHA Studio’nun Direktörü küratör Çelenk Bafra’dan oluşan kurul, İstanbul dışındaki sanat inisiyatifleri Hayy, Karantina, Loading, sub ve Torun’dan da sanatçı önerisi alıyor. SAHA Studio’nun ikinci döneminin ise Mart – Eylül 2020 arasında beş yeni sanatçıyla devam etmesi planlanıyor.

Kurumların bu denli eksiklere yönelik projeler üretmesinin Türkiyeli sanatçıların görünürlüğünü artıracağını düşünüyorum. Özellikle SAHA Studio’nun, en büyük eksiği giderdiğini düşünmekle beraber bu gibi geliştirici projeleri Türkiye sanat ortamına en son katılan Arter’den de beklemek yanlış olmasa gerek.