Sagopa Kajmer’in klibine ‘sigaraya özendirdiği’ için RTÜK incelemesi

Sagopa Kajmer olarak tanınan rapçi Yunus Özyavuz’a klibinde izleyenleri ‘sigaraya özendirdiği’ gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunuldu. Savcılık, takipsizlik kararı vererek dosyayı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) gönderdi.
İHA’nın haberine göre Özyavuz, YouTube’da yayınlanan ‘Toz Taneleri’ adlı klibinde sigara içerek izleyenleri de sigaraya özendirdiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.
İfadesinde YouTube ile anlaşmalı çalıştıklarını ve klibin onların denetiminden geçtiğini belirten Özyavuz, hakkındaki suçlamayı reddetti.
Klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın RTÜK olduğunun belirtildiği savcılık kararında, Özyavuz hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.