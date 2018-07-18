Sağlıkta şiddet yasasını beklerken: Hasta yakını doktora kaldırım taşıyla saldırdı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta yakınlarının, pediatri asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a kaldırım taşıyla saldırdığı bildirildi.

Medimagazin’in haberine göre ağır yaralanan Yalçın’ın tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.

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Yalçın’ın kafasında travmaya bağlı ciddi bir kesi olduğu ve şu anda müşahade altında tutulduğu belirtildi.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan çok sayıda sağlık çalışanı sağlıkta şiddete karşı önlemlerin gecikmesine tepki gösteriyor.