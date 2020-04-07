‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM gündemine alınmadı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın Meclis gündemine alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedilen yasayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şu sözlerle paylaştı: “‘AKP Sağlıkta Şiddet Yasası gündeme alınmasın’ dedi. Sağlıkta şiddet yasası Meclis gündemine alınsın önerisi, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.”

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AKP SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI GÜNDEME ALINMASIN DEDİ



Sağlıkta şiddet yasası Meclis gündemine alınsın önerisi,

AKP-MHP oylarıyla reddedildi. pic.twitter.com/BMz8FjfinY — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 7, 2020

‘AKP yasanın çıkmasını sürekli erteliyor’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise genel kurul öncesi şu açıklamaları yapmıştı: “AKP’liler devamlı bu yasayı öteliyor, erteliyor. Biz getirdiğimizde reddediyor. Sağlık Bakanı da bunun çok önemli bir madde olduğunu söylüyor. Meclis, bu kanunu mutlaka gündemine almalı ve görüşmelidir. AK Parti’ye çağrıda bulunuyoruz; bugün ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın gündeme alınması görüşülecek. Gündeme alınmaya bütün partiler onay verirse, önümüzdeki günlerde birlikte onu hangi gün çıkaracağımızı görüşebiliriz. Bu konuda birazcık samimiyet, birazcık duyarlılık.”

‘Sağlıkta şiddete karşı azami önlemler alınmalı’

Geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yayımlayan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir ise corona virüsü ile mücadele edilen şu dönemde sağlık çalışanlarını koruyan bir yasa çıkarmanın tam zamanı olduğunu belirtmişti.

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Dr. Demir şunları söylemişti: “Böyle bir dönemde yorgunluğu ve aldığı risklere rağmen canla başla çalışmaktan imtina etmeyen sağlık çalışanlarının bu şevkinin ve mücadele azminin kırılmaması için sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı azami önlemler alınmalı, hızla derhal gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.”