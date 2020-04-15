‘Sağlıkta şiddet’ düzenlenmesi yasalaştı

Migros CEO’su Özgür Tort, salgın tedbirlerinin bir sonucu olarak gerileyen ihracatın iç pazarda fiyat düşüşlerine neden olduğunu belirtti. Tort, bunun enflasyona olumlu etkisi olmasına karşın, özellikle meyve sebzede çiftçinin üretim kararını olumsuz etkileme riski bulunduğuna dikkat çekti.