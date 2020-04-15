‘Sağlıkta şiddet’ düzenlenmesi yasalaştı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında hapis cezası ve cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını öngören düzenleme yasalaştı.
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‘Corona’ önlemleri | 58 kentteki 227 yerleşim biriminde karantina sürüyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası
Dünyada corona virüsüyle mücadelede başarılı örnekler olarak öne çıkan ülkelerin ortak bir özelliği var: Kadın liderleri. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın virüsle mücadele politikalarından çıkarılacak dersler var.
Migros CEO’sunun düşen fiyatlardan çıkarımı: Meyve-sebzede kritik dönemdeyiz
Migros CEO’su Özgür Tort, salgın tedbirlerinin bir sonucu olarak gerileyen ihracatın iç pazarda fiyat düşüşlerine neden olduğunu belirtti. Tort, bunun enflasyona olumlu etkisi olmasına karşın, özellikle meyve sebzede çiftçinin üretim kararını olumsuz etkileme riski bulunduğuna dikkat çekti.