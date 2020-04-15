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Yaramazlara biraz batar!

‘Sağlıkta şiddet’ düzenlenmesi yasalaştı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında hapis cezası ve cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını öngören düzenleme yasalaştı.

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