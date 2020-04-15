‘Sağlıkta şiddet’ düzenlemesi için beş partiden ortak önerge

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis’te grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklendi.

Fotoğraf: DHA

Düzenlemeye ilişkin önergede, Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzası yer aldı.

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Düzenlemeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek.

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Teklifin tümü oylanacak

Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin de TBMM Genel Kurulu’nda kabulüyle teklifin bütün maddeleri kabul edilmiş oldu; teklifin tümünün oylanması Genel Kurul’un bugünkü birleşimine bırakıldı.

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul bugün saat 16.00’da toplanacak.