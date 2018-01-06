Sağlıkta ‘dönüşüm’: Hastaneye alafranga yerine alaturka tuvalet

Kayseri’de devlet hastanesine dahil edilen ek binadaki alafranga tuvaletlerin tümü, Sağlık Sen üyelerinin talebi doğrultusunda alaturka tuvalete dönüştürülecek.

Darbe girişiminin ardından askeri hastaneler bir bir Sağlık Bakanlığı’na devredilmeye başlamıştı.

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Melikgazi ilçesindeki askeri hastane de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binası olarak kullanılıyor. İl sağlık müdürlüğünde görevli bazı memurlar ek binada görevlendirildi.

Ancak Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen üyeleri, binada bulunan alafraganda tuvaletlerin alaturkaya dönüştürülmesini talep etti.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, müdürlüğün yeniden yapılanması kapsamında bazı birimlerin ek binaya taşınacağını kaydetti.

Doğan şu bilgileri verdi: “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkililerimizle görüşülmüştür. Konu ile ilgili teknik ekip görevlendirildiği, odalarda geçtiğimiz günlerde boya ve bazı tamiratların yapıldığı, bununla beraber tuvaletlerin tadilatının yanında bazı fiziki şartların da iyileştirilmesi için 05.01.2018 tarihinde çalışmaların başlatılacağı bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

Doğan, sendika üyelerinin tuvaletlerden neden şikayetçi olduklarına açıklık getirmedi.