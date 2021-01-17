Sağlıkçılar Yeni Akit haber müdürünü topa tuttu: #MuratAlanHaddiniBil

Akit TV’de bir programda sağlık çalışanlarının ‘özlük hakları’ istemini ‘Rüşvetimi ver susayım mantığı’ olarak nitelendiren Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, sağlıkçılar tarafından yoğun tepki aldı, #MuratAlanHaddiniBil etiketi ‘trend topic’ oldu.

Sağlıkçıların ‘özlük hakları’ istemini Afrin’e operasyona giden askerlerle örneklendiren Alan şunları söyledi: “Afrin’e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın ‘bizim özlük haklarımızı verin’ demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK’nın oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu?”

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Bunun üzerine, sağlıkçılardan ve sivil toplum kuruluşlarından Murat Alan’a ‘tepki yağdı.’

Bu tepkilerden biri de Ankara Tabip Odası Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle geldi: “Covid-19 pandemisine karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ‘rüşvetçi’ karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan @yeniakit Gazetesi Haber Müdürü #MuratAlanHaddiniBil.”

Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği ise şu ifadeleri kullandı: “Sağlık çalışanlarını rüşvet almakla itham eden ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiç kimse vatanseverliğimizi sorgulayamaz!”