Sağlık-Sen raporu: Temmuzda 14 şiddet olayında 22 sağlık çalışanı mağdur oldu

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen, temmuz ayında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan sağlıkta şiddet olaylarını rapor haline getirdi. Raporda, geçen ay meydana gelen 14 şiddet olayında 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre raporda, kamu veya özel sağlık hizmeti veren personele yönelik şiddetin, temmuz ayında da hız kesmediği vurgulandı. Sağlık emekçilerinin fazla olan iş yükünün pandemi sürecinde daha da artırdığının, şiddet korkusunun çalışanların psikolojilerini bozduğunun ve onları meslekten soğuttuğunun altı çizildi.

Reklam

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hafife alınmaması gerektiğinin vurgulandığı rapora göre temmuzda yaşanan olayların sekizi fiili, ikisi sözlü, üçü fiili ve sözlü, biri taciz olarak kayıtlara geçti. Şiddet uygulayanların yedisi hastalar, beşi hasta yakınları, ikisi ise üçüncü şahıslardı.

13 saldırgan tutuklandı

21 şiddet failinden sekizi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 13 saldırgan tutuklandı. Şiddet olaylarının altısı hastanelerde, ikisi aile sağlığı merkezlerinde, altısı saha çalışmalarında yaşandı.

Raporda, ayrıca, şu ifadelere yer verildi: “Temmuz ayı verileri, şiddetin kimlik ayırt etmediği gerçeğini bir defa daha ortaya koymuştur. Bahsi geçen olaylarda beş doktor, sekiz 112 Acil Servis, iki güvenlik görevlisi, bir hemşire ve altı da diğer sağlık çalışanı şiddetin kurbanı olmuşlardır. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan iki şiddet vakasının da temmuz ayında mahkemece karara bağlandığını görüyoruz. Bu kararların ilkinde, bir diş hekimini bıçakla yaralayan saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Çiğli’de iki doktora sözlü ve fiili şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan şahsı ise mahkeme beraat ettirmiştir.”