Sağlık raporu alıp tatile giden çalışana tazminat yok

İstanbul’da bir gayrimenkul şirketinde çalışan kadın, sağlık raporu aldığı günlerde tatile gittiği gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de değerleme uzmanı olarak çalışan Esin A., 16 Haziran 2014’te girdiği işten 17 Eylül 2017’de tazminatsız olarak çıkarıldı.

Reklam

İstanbul Anadolu 5’nci İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan Esen A., sağlık raporu almasının sözleşme fesih nedeni olamayacağını öne sürdü.

Şirketin savunmasında ise kadının şirkete 16 Ocak 2017’de sağlık raporu sunduğu, ancak 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Bolu’daki Kartalkaya’da tatil yaptığının belirlendiği ifade edildi. Otel kayıtları ve fotoğrafların kadının şirket bilgisayarında bulunduğu belirtildi. Yine benzer şekilde Esin A.’nın 19 Şubat 2017 tarihli diş ağrısına dair raporu olmasına rağmen 20-21 Şubatta Kartalkaya’ya gittiği belirtildi. Kadının 14-15 Eylül 2017 tarihli raporu varken de 16 Eylül’de bir şirket yöneticisiyle Bodrum’da tatilde olduğu aktarıldı.

Mahkeme, kadının ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiğini belirterek tazminatsız işten çıkarmayı haklı buldu. Yargılama giderlerini de Esin A. ödeyecek. Dosya şu an istinafta.