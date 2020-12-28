Sağlık personelini taşıyan araç devrildi: Bir can kaybı, 12 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan – Reyhanlı karayolunda, sağlık bakanlığına ait personel aracı, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada bir sağlık personeli hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Yoldan geçen ve kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tıbbi laboratuvar teknisyeni, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.