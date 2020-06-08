Sağlık personeli işten ayrılabilecek; süresi dolan raporlar yenilenecek

Sağlık Bakanlığı, salgın süresince görevden ayrılmaları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasında, ‘Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları’ konulu yazının yürürlükten kaldırıldığı, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Reklam

Yazıya göre yeni düzenlemeler şöyle:

*Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek.

*Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanacak.

Reklam

*Bakanlığın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilecek.

*Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilecek

Diş muayeneleri arasında 20 dakika şartı

*Acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verilecek. Bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünit kullanılacak.

*Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olacak.

* 1 Şubat tarihi dahil bu tarihten sonra kontrol muayenesi öngörülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran’dan itibaren başlanacak.

*01 Ocak-08 Haziran tarihlerinde raporları sona erecek 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak.

*Rapor için hastaneye müracaatlar MHRS üzerinden yapılacak.

İdari izin raporları geçerli

*18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecek.

*Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran’dan itibaren başlanacak.

*Memur atamalarında, mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecek. Kurul raporu gereken durumlarda 8 Haziran’dan itibaren rapor işlemlerine başlanacak.

*Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecek.