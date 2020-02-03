Sağlık müdüründen yalanlama: Diyarbakır’da domuz gribinden ölen yok

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, kentte domuz gribi nedeniyle hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır’da bir hastanın domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini, Batman’da da bir kişide aynı hastalığın görüldüğünü ifade etmişti.

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İl sağlık müdürü, doktor Cihan Tekin, haberde bahsedilen hastanın dosyasının incelendiğini belirterek şunları söyledi: “Ulaştığımız verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.”

Tekin, ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair ellerinde bulgu olmadığını kaydetti.

‘Corona virüsü, el yıkamayla deaktive oluyor’

Tekin, mevsimsel gribe karşı hastanelerde tedbirlerin alındığını, tedirgin olmayı gerektirecek bir salgın olmadığını ifade ederek risk grubundaki hastaları uyardı ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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İl sağlık müdürü şu ifadeleri kullandı: “Corona virüsüyle ilgili hastanelerimizde gerekli tedbirleri almış ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Corona virüsü özellikle serbest ortamlarda uzun süre dayanamayan, özellikle 5-10 saniyelik bir el yıkamasıyla hızlı bir şekilde deaktive olan bir virüstür. Genel tedbir önlemleri olan el yıkaması, bir metrelik mesafe kuralı sağlanırsa herhangi bir ekstra önleme gerek kalmadan sağlıklı insanlarımızın normal mevsimsel grip gibi bu rahatsızlığı da rahatlıkla atlatabileceğini ifade etmek lazım. Risk grubundaki insanlarımızın da bu dönemler içerisinde kendi evlerinde vakit geçirmeleri, toplum içerisinde çok bulunmamaları kendi sağlıkları açısından herhangi başka bir enfeksiyona karşı da korunaklı olacağı anlamını taşıdığı için bu şekilde tedbirlerle rahatlıkla yaşamlarını idame ettirebilirler. Diyarbakır’da ne domuz gribi ne de corona virüsüne bağlı herhangi enfeksiyon şu ana kadar tespit edilmemiştir. Bu noktada vatandaşlarımızın içinin rahat olmasında fayda var.”