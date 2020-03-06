Sağlık müdürlüğüne ıspanak davası!

Ekolojik Haklar Merkezi, geçen yılın kasım ayında İstanbul’da yaşanan zehirlenmelere ilişkin kendilerine detaylı bilgi vermeyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da Kasım 2019’da marketten aldıkları ıspanakları yiyen onlarca kişi zehirlenmişti. Müdürlük, ıspanaktaki incelemede zehirlenmeye neden olacak kimyasal maddeye rastlanmadığını belirterek zehirlenmeye yabancı otların neden olduğunu dile getirmişti.

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Merkez, müdürlüğün zehirli otlara ilişkin açıklamasında boşluklar ve eksiklikler bulunduğunu belirterek o dönem zehirlenme vakasının detayları ve yapılan analizlerin paylaşılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Bilgi edinme başvurularının, talep edilen bilgi ve belgelerin ‘kurum içi’ olduğu gerekçesiyle reddedildiği ifade edilen açıklamada, bilgi talebinin reddine ilişkin 5 Mart’ta dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kanunda kurum içi bilgi ve belgeler, ‘kamuoyunu ilgilendirmeyen ve kurum içi düzenlemelere ilişkin belgeler’ olarak tanımlanmıştır. Ispanak zehirlenmelerine ilişkin bilgilerin kurum içi düzenleme olmadığı aşikardır. 50’ye yakın yurttaş zehirlenme geçirmiş ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte bir olay yaşanmıştır. Gerçekleşen zehirlenmelere ilişkin bilgi ve belgeler kamusal veri niteliğindedir. Yurttaşların yedikleri gıdanın içeriği ve alınan ya da alınacak önlemlerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle, başvurumuzdaki soruların yanıtlanması ve yürütülen analiz çalışmalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.”