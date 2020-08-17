Sağlık müdürlüğünden ‘corona’ uyarısı: Rize’de risk hiç olmadığı kadar büyük

Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, “Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür” denildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre vaka sayılarındaki artışa değinilen açıklamada, Kurban Bayramı ve sonrasında ortaya çıkan tablonun endişelendirici olduğu belirtildi.

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‘Vurdumduymaz tavırlar’

Açıklamada, pandemiye karşı tedbirlere uyulma konusunda sorunlar yaşandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bunca söyleme, üzücü habere, yaşanan acı vefatlara, çekilen ıstıraplara ve sarf edilen emeğe karşın halen aynı vurdumduymaz tavırlarla düğünlerimizde rahatlıkla horon oynayabiliyor, sırf iyi vakit geçirebilmek adına, tedbirlere uymadığını gördüğümüz kafeterya, lokanta ve benzeri yerlerde bulunabiliyoruz. Belki de tüm bu rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş gerçekten uzak fikir çağrışımları yatmaktadır. Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür.”

‘Emeği çiğnemeyelim’

Sağlık çalışanlarının verdiği emeğin ziyan edilmemesi gerektiğinin belirtildiği açıklama, şöyle devam etti: “Bırakın kendimizi çok daha büyük zarar göreceği muhakkak olan yaşlılarımızı, hastalarımızı, komşularımızı ve toplum sağlığını bir nebze dahi önemsiyorsak kuralların çiğnendiğini gördüğümüz hiçbir mekanda ne sebeple olursa olsun bulunmayalım. Dikkatsiz, vurdumduymaz insanların oluşturduğu gruplara ilave olmayalım. Bugüne değin halkımızın sağlığı için gözünü kırpmadan kendini siper eden ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızın emeğini çiğnemeyelim.”