Sağlık müdürlüğü ‘Öğle yemeği isteyen az’ diye Ramazan’da yemekhaneyi kapattı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca yemekhaneyi kapattı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre müdürlük tarafından tüm birimlere gönderilen yazıda, Ramazan ayı içinde yemek servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel sayısının yetersiz olduğu, bu nedenle kamu yararı düşünülerek yemekhanenin kapatıldığının ifade edildi.

Reklam

Genel Sağlık-İş Sendikası, Anayasa’nın 24’üncü maddesiyle güvenceye alınmış din ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak ‘anayasal suç’ işlendiğini savundu.