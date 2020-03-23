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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık kurumu: Almanya’da ‘corona’nın artış hızı yavaşlıyor olabilir

Almanya’daki Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki yeni tip corona virüsü enfeksiyonlarının üssel artış gösteren yayılma grafiğinin ilk defa düzleşme, yani artış hızında yavaşlama belirtisi gösterdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Kamu sağlığı kurumunun başındaki Lothar Wieler, “Üssel büyüme eğrisinin bir miktar düzleştiğine dair emareler görüyoruz. Fakat bu eğilimi ancak çarşamba günü kesin bir şekilde doğrulayabileceğim” dedi.

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Wieler, Almanya’da okulların kapatılması, el yıkama konusundaki yönlendirmeler ve kamu alanında buluşulmasına karşı uyarılar gibi şu ana kadar alınan tedbirlerin şimdiden etki göstermeye başladığına dair iyimser olduğunu belirtti.

Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 198, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111.

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