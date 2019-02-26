Sağlık endeksi: Türkiye 169 ülke arasında 51’inci, birinci İspanya

169 ülkeyi kapsayan ‘en sağlıklı ülkeler endeksi’nde Türkiye 51’inci sıraya çıktı. Türkiye 2017’de 54’üncü sıradaydı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg tarafından hazırlanan endeks ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre dayanıyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 2019 endeksinde ilk 10’da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya’nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya’nın yanısıra Avustralya ve İsrail de ilk 10’a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi. İspanya’da ortalama yaşam beklentisinin 2040’a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya’yı Japonya, Singapur ve İsviçre’nin izleyeceği tahmin ediliyor.

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İspanya’da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

Küba ABD’yi geçti, Çin de geçebilir

Kuzey Amerika’da, 16’ncı sırada yer alan Kanada, ABD ve Meksiya’yı geride bıraktı. Listede Küba, 35’inci sıradaki ABD’nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD’de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya’da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin 52’nciliğe yükseldi. Çin’deki ortalama yaşam beklentisinin 2040’da ABD’yi geçmesi bekleniyor.

Listedenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30’daki ülkelerin 27’si Sahra Altı Afrika’sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.