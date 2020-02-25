Sağlık ekibi kar engeline takıldı; ambulansa kadar kızakla taşındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan kalp hastası Zübeyde Kılıçak (65), sağlık ekibi kar yüzünden ulaşamayınca atlı kızağa bindirilerek ambulansa kadar taşındı.

Fotoğraf: DHA

Yüksekova merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde yaşayan Kılıçak, aniden rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.

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Ambulans yola çıktı; ancak bölgedeki kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle köyün 4 kilometre yakınında durmak zorunda kaldı. Kılıçak’ın yakınları, karla mücadele ekiplerini beklemeden atlı kızakla harekete geçti. Kılıçak, ambulansın bulunduğu yere kadar kızakla taşındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıçak, anjiyo için Van’a sevk edildi.