Sağlık çalışanlarından saldırganlara karşı barikat!

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19’a karşı nisan ayına kadar tüm ABD’lilere yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı, “Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak” ifadesini kullandı.