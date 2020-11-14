Sağlık çalışanlarından saldırganlara karşı barikat!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara’da bir hastanede sağlık çalışanlarının ‘barikat’ kurarak canlarını kurtardığını bildirdi.
SES, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’ndeki çocuk yoğun bakım servisinde çalışanların hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığını kaydetti.
Sendikanın paylaştığı görüntülerde, sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla kapıya barikat yaparak kendilerini koruduğun görüldü.
Benzer saldırıya sekiz yıl istenmişti
Ankara’da 21 Eylül’de Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de saldırıya uğrayan sağlık çalışanları barikat kurarak kendilerini kurtarmıştı. Saldırgan beş kişiye sekiz yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.