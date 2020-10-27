Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine genelge gönderildi.
Buna göre her ne sebeple olursa olsun Covid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.
Genelgede “Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek” dendi.
Kentlere takviye yapılabilecek
Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.