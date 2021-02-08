Sağlık çalışanlarına ikinci doz vurulmaya başlıyor: İkinci parti aşılar halen analizde

Sağlık çalışanlarına ‘corona’ aşısında ikinci dozlar 11 Şubat’ta vurulmaya başlayacak. İlk dozlar 14 Ocak’ta vurulmuştu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’den 30 Aralık 2020’de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ verildi.

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Toplamda 50 milyon doz sipariş edilen aşıdan bugüne dek 13 milyon doz getirildi.

İlk etapta Türkiye’ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye’ye 25 Ocak’ta da 10 milyon dozluk aşının ikinci sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6.5 milyon doz aşı getirilmişti. İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama belirlenen takvimine göre devam edecek.

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Bugün saat 09.30 itibariyle toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. Uzmanlar ‘corona’ya karşı koruma kazanmak için iki doz aşı vurulması gerektiğini belirtiyor.

Program dahilinde 25 Ocak itibariyle 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak’tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Aşı takvimi

Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak.

Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.

Öte yandan, 15 Şubat’ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart’ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 6 Şubat’ta yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak.

Öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak.

Bunun ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmeler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek.

50-64 yaş arası

Takvime göre, 50-64 yaşlarındaki bireyler de ikinci aşamada Covid-19 aşısı olacak.

Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.