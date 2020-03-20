Sağlık çalışanlarına bir alkış daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine dün akşam gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.
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Corona önlemleri | Konya’da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma durduruldu
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…
Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.
‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik
Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.
Diyanet: Cuma ve cemaatle namazda ısrar caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tedbir ilkesi gereği camilerde cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesini istediklerini belirterek, “Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur” dedi.
Macron: ‘Corona’ krizinin henüz başındayız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın yeni tip corona virüsü krizinin henüz başında olduğunu ve salgının yayılmasını durdurmak için mücadele ettiğini açıkladı.