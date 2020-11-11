‘Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor’ diyen TTB’den ışık eylemi çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) salgına karşı etkili bir mücadele yürütülemediğini belirterek eylemlilik planına bugün itibariyle başladıklarını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

TTB Merkez Konseyi eylem planlarını duyurdukları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Her gün meslektaşlarımızı Covid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin yalnızca sağlık kurumları ve sağlık çalışanları üzerinden yapılması nedeniyle tükendik!

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Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için TTB Merkez Konseyi olarak hazırladığımız eylemlilik programını bugün başlatıyoruz.”

‘Alkış değil, haklarımızı istiyoruz‘

“Alkış değil haklarımızı istiyoruz“, “Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor” diyerek bugün itibariyle beş gün boyunca 21.00’da ışık açıp kapama eylemi gerçekleştireceğini duyuran TTB tüm sağlık çalışanlarına ve halka ortak ses çıkarma, tek yürek olmaya çağırısında bulundu.

Bu ışıkların birer uyarı niteliğinde olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Taleplerimizin karşılanmaması halinde eylemliliklerimizi yaygınlaştıracağımızın, ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının GöREVE zorlanmış olacağının bilinmesini istiyoruz.”

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Pandeminin sekizinci ay raporunu da yakında açıklayacaklarını belirten Merkez Konseyi Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için yasa taslağımızı da hazırladığını ifade etti.