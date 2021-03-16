Sağlık çalışanları, tehdit ve hakaret eden sürücüyle LÖSEV’e bağış şartıyla uzlaştı

Eskişehir’de Covid-19 hastasını hastaneye yetiştiren ambulansta görevli üç sağlık çalışanı, hakkında ‘tehdit‘ ve ‘hakaret‘ suçlamalarıyla şikayetçi oldukları sürücüyle LÖSEV’e 10 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Fotoğraf: DHA

Geçen şubat ayında yaşanan olayda Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı acil servis ekibinde görevli acil tıp teknisyenleri Hüsnü Hatipoğlu ve Canberk Kılıç ile paramedik Muhammet Kadir Özdemir, Osmangazi Mahallesi’ndeki evinde Covid-19 nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastayı alıp Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yetiştirmek için yola çıktı.

Reklam

Trafik yoğunluğu nedeniyle ambulansın tepe lambasını açıp, siren çalan 112 ekibi, hastayı hastaneye yetiştirdi.

Ancak ambulans ile aynı güzergahta aracıyla seyir halinde olan M.Ö., 112 Komuta Kontrol Merkezi’ni telefonla arayıp ambulansın tepe lambasını açmadan, siren çalmadan trafikte kontrolsüzce yol aldığını, kırmızı ışıkta uygunsuz olarak geçtiğini öne sürerek, tehdit ve hareket etti.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte Eskişehir başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık ambulansın güvenlik kameralarını inceledikten sonra M.Ö. hakkında soruşturma başlattı.

Reklam

‘Tehdit‘ ve ‘hakaret‘ suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, 112 acil ekibi, şüpheli M.Ö.’nün LÖSEV’e 10 bin lira bağışta bulunması şartıyla şikayetini geri çekti.

Ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Canberk Kılıç “Mahkeme sürecinde belgelerle haklılığımızı sonuna kadar savunduk. Uzlaştırmacı bize anlaşma için bir istekte bulunabileceğimizi söyledi. Biz de LÖSEV’e 10 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaşmayı kabul ettik” dedi.

Ambulanslara trafikte engel olunmaması gerektiğini ifade eden Kılıç, özellikle siren çalarak giden ambulansın acil bir vaka taşıdığının da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.