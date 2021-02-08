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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık çalışanları, okyanusu görmek isteyen hastanın son isteğini yerine getirdi

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, doktorlarının kurtulma şansı olmadığını söylediği 74 yaşındaki hastanın ‘son kez okyanusu görme’ isteği yerine getirildi. Sedyeyle sahil kenarına götürülen hasta uzun süre huzur içinde okyanusa baktı.

Fotoğraf: DHA

Eyaletin başkenti Brisbane’de ölmek üzere olan 74 yaşındaki bir hastanın son isteği, Queensland Ambulans Servisi tarafından yerine getirildi.

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Sedyeyle sahile götürülen hastanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı; çok sayıda kişi ambulans servisinin çalışanlarına övgü yağdırdı.

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