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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlanmaya devam ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine iki akşamdır olduğu gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık çalışanlarına bir alkış daha

Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

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