Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlanmaya devam ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine iki akşamdır olduğu gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.
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‘Corona’ önlemleri | 3 bin 358 öğrenci Sakarya ve Samsun’da karantinaya alınacak
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
81 kente genelge: Toplu asker uğurlamasına izin verilmesin
İçişleri Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle toplu asker uğurlama törenlerine izin verilmemesini istedi.
Özel laboratuvarda yüksek ücrete ‘corona’ testi: ‘Halk sağlığı tehdit ediliyor’
Gerekli görülen durumlarda corona virüsü tespit etmek için ücretsiz yapılan PCR testinin bazı özel laboratuvarlarda yüksek ücret karşılığı yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu testlerin hem yasa dışı hem halk sağlığı için tehlikeli olduğunu söylüyor.
Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler ihtiyaç olursa görevlendirilecek
Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler pandemi döneminde ihtiyaç olursa görevlendirilebilecek.
‘Corona’ önlemi: Her dört AVM’den biri geçici olarak kapandı
Yurt çapında bulunan 453 alışveriş merkezinin (AVM) 100’den fazlasının corona virüsü nedeniyle geçici olarak kapandığı bildirildi.