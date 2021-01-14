Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Türkiye’nin Çin’den satın aldığı CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis. (Fotoğraf: AA)

İlk etapta 3 milyon doz getirilen aşı, acil kullanım onayı verilmesinin ardından dün ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı yaptırmıştı.

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Sağlık çalışanlarının bugün aşılanmaya başlanmasıyla, Türkiye’de de yaygın aşılama başlamış oldu.

İstanbul’daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşılanan bir doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirterek “Her şey yolunda işliyor” dedi.