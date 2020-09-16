Sağlık çalışanının dokuz yaşındaki kızı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Erzurum’da, bir sağlık çalışanının Covid-19’a yakalanan dokuz yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Gafur Kartal’ın kızı Esmanur Kartal’ın ölüm haberini İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir duyurdu.

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Geçen ay rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Kartal’ın testi pozitif çıktı.

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenilen küçük kızda hastalık ağır seyretti. 10 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Esmanur, 13 Eylül’de hastalıkla mücadelesini kaybetti. Esmanur, merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Küçük kızın ölümünün kendilerini ve tüm sağlık camiasını derinden üzdüğünü belirten Bedir, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal’ın dokuz yaşındaki melek kızı, Kovid-19’a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum.”