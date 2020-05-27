Sağlık çalışanının burnunu kırdı; adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Konya’da, bayramın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı’ya (36) yumruk atıp burnunu kıran T.A. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Yakınını, pazartesi saat 13:00 sıralarında, merkez Meram ilçesindeki Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götüren T.A., kan almak için damar yolu açmaya çalışan sağlık personeli ile tartışmaya başladı. Sağlık çalışanlarına hakaret eden T.A., hastanın yanına giden acil tıp teknisyeni Batı’nın sakin olması yönündeki uyarılarına sinirlendi ve ona yumruk attı. Hastane personelinin araya girmesi üzerine etkisiz hale getirilen T.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Batı’nın burnu kırıldı.

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Batı, polis merkezindeki ifadesinde şunları söyledi: “Beni kan almak için sarı alana çağırdılar. İsmini sonradan öğrendiğim şüpheli, hemşirelere ‘Ablamın kolunu delik deşik ettiniz. Bu işi bilmiyorsanız buradan gidin. Sizin ne biçim iş ahlakınız var. İşi bilen biri gelsin’ diye bağırıyordu. Ben de ona, ‘O arkadaşlar onun damar yolunu açamadı zaten onlara bağırmaya hakkınız yok. Biz kimsenin canını yakmak için uğraşmayız’ dedim. Yerinden kalkıp, yanıma geldi. Bana, ‘O elini indireceksin lan, yapacağınız işe başlarım’ diyerek küfür etti sonra burnuma yumruk attı. Personel arkadaşlar ayırmaya çalışırken tırnakları ile kolumu çizdi. Sürekli bana ve oradaki personele hakaretler ediyordu. Şikayetçiyim.”

Kendisine kekme atıldığını söyleyen temizlik personeli Ramazan Ç. (31) ve hakaret edilen hemşire Ayşe İrem B. (21) de T.A. hakkında şikayette bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.