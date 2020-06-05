Sağlık çalışanı kadın reddettiği erkek tarafından yolu kesilerek öldürüldü

Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, “Bu karar bana sürpriz olmadı çünkü benim çıktığım günden bu yana Türkiye’de demokrasi koşullarında bir düzelme olmadı. Bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu” dedi. Milletvekilliği düşürülen diğer vekiller HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları içinse HDP, “AKP’nin Kürt düşmanlığı, darbeci zihniyeti sürüyor. Vekilliklerin düşürülmesi halk iradesine darbedir” ifadelerini kullandı.