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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık çalışanı kadın reddettiği erkek tarafından yolu kesilerek öldürüldü

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 22 yaşındaki bir kişi, hastanede çalışan kadını bıçaklayarak öldürdü. 

Olay sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki M.E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk’ün kendisini reddetmesi üzerine kadının yolunu kesti. M.E. bıçakla Aktürk’e saldırarak ağır yaraladı..

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M.E.’nin iki kardeşi araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. M.E. kendisini de yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık alışanı Aktürk’ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aktürk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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