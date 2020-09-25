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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanlığından sahte telefon uygulaması uyarısı: Adımızı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışıyorlar

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapmaya çalışanların olduğunun tespit edildiğini duyurarak uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın, ‘Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm’ başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin  paylaşım yapıldı. 

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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.”

Dolandırıcıların, ‘her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı’ vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer verildi: “Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun.”  

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