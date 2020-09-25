Sağlık bakanlığından sahte telefon uygulaması uyarısı: Adımızı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışıyorlar

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapmaya çalışanların olduğunun tespit edildiğini duyurarak uyardı.
Bakanlığın, ‘Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm’ başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.”
Dolandırıcıların, ‘her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı’ vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer verildi: “Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun.”