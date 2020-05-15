Sağlık Bakanlığı’ndan ‘normalleşme’ rehberi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında kademeli olarak uygulanan normalleşme sürecinde takip edilmesi gereken tedbirlere ilişkin 13 rehber daha yayımladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın rehberinde toplumsal hayatın farklı alanlarında salgınla mücadelede normalleşme süresince takip edilmesi istenen tedbirler sıralandı.

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Bakkallarda maske uyarısı

Bakkallara maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.

Madenlerde zorunlu haller dışında görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmaması, şantiyelerde ise kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.

Temassız ödeme

Pazar yerlerinde tüm giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, büfe kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmayı tercih etmesi gerektiği ifade edildi.

Kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi.

Tuhafiyecilerde havalandırma

Çarşılarda ayakkabı ve çanta satışı yapılan iş yerlerine misafir alınmaması; konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenli olarak havalandırılması, ve kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde ise işlem yapılan cihazların yüzeylerinin yüzde 70 derecelik alkolle temizlenmesi gerektiği belirtildi.

Minibüslerde gün sonu temizliği

Minibüslerde genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjanla yapılması, servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeylerinin başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması gerektiği ifade edildi.

Terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde ise müşterilerin işyerine tek tek alınması istendi.

İşyerleri

İşyerlerinde alınması istenen diğer önlemler ise şu şekilde:

Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılmanın önlenmesi.



Çalışanların iş yerine girişlerinde temassız ateş ölçerle vücut ısılarının ölçülmesi.



Çalışma ortamında risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi.



Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması ve çalışanlar arasında sosyal mesafenin sağlanması için planlama yapılması, mümkün olması halinde dönüşümlü ya da uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi.

Bakanlık daha önce de AVM’lerde, ticari taksiler ile taksi duraklarında, berber, kuaför ve güzellik salonlarında uyulması gereken kurallar için rehber yayınlamıştı.