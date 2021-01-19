Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 aşısının uygulanmasına dair 15 kural

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulanması ve istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci doz uygulanmayacak. Hamileliğin ilk üç ayında aşı yapılmaması önerilirken emziren anneler ise aşı olabilecek.

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Aşının uygulanmasıyla ilgili 15 kural şöyle sıralandı:

1- İstenmeyen etki takibi için (daha çok sağ el kullanıldığından dolayı) aşı tercihen sol koldan yapılacak.

2- Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilecek.

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3- İnaktif Covid-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında öncesinde ve sonrasında en az dört hafta süre bırakılacak.

4- Aşı, kişiye oturur durumdayken uygulanacak. Aşı sonrası kişi 15 dakika süreyle sağlık tesisinde bekleyecek.

5- Covid-19 aşısı ikinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygulamasından 10 gün önce doğrulanmış bir Covid-19 vakası ile teması olan kişilere uygulanmayacak.

Hamilelik ve emzirme dönemi

6- Gebelikte inaktif pandemik Covid-19 aşısının uygulamasına ilişkin veri bulunmuyor. Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek. Ancak hamileliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilecek.

7- Emzirme döneminde CoronaVac aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmuyor. Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri halinde uygulanabilecek.

8- Kontrolsüz epilepsi gibi enfeksiyonla ya da aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara, takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilecek.

9- Kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

10- İlk doz sonrasında anafilaksi (hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) görülmesi halinde ikinci doz uygulanmayacak.

11- Aşı, 38 derece ve üzerinde ateşi olanlarda, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanlarda ve epilepsi (sara) gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenecek.

12- Aşı gün ışığına ve donmaya karşı duyarlı. O nedenle +2 ve +8 derecede saklanacak. Aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen ikinci rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanması gerekecek. Dolap içinde tercihen donma göstergesi bulunacak.

13- Aşı uygulandıktan sonra kişi ‘AŞILA’ mobil uygulaması üzerinden kaydedilecek ve bir sonraki randevu tarihi konusunda bilgilendirilecek.

14- İki aşı uygulaması arasında oda havalandırılacak. Gün sonu stok kontrolü yapılacak ve oda dezenfekte edilecek.

15- Aşı uygulaması sonrasındaki ilk bir hafta içinde günlük yaşamı etkileyecek ölçüde yorgunluk, baş ağrısı, ciddi lokal reaksiyon, 38 derece ve üzerinde ateş, ishal, kusma, aşı sonrasında özellikle ilk bir saatte sık olmak üzere, ilk 12 saatte akut alerjik reaksiyon, anafilaksi, özellikle ilk iki ayda sık olmak üzere, 6 aya kadar nörolojik istenmeyen etkiler (tat kaybı, koku kaybı, nöropati, yüz felci) gibi yan etkiler hemen bildirilecek.